Comemorações dos 88 anos arrancam com sessão de autógrafos e novos produtos

O Aves inicia as comemorações dos seus 88 anos na quinta-feira, 1 de novembro, com o lançamento de novos produtos e uma sessão de autógrafos na loja do clube da I Liga.A iniciativa vai decorrer entre as 14:00 e as 17:00 e na primeira hora vai contar com a presença dos futebolistas Beunardeau, Hamdou e Carlos Ponck, para uma sessão de autógrafos.Em relação aos novos produtos, o Aves vai disponibilizar diversos artigos de vestuário, incluídos na chamada linha '1930' como t-shirts, camisolas ou mesmo casacos, passando por objetos do dia-a-dia (porta-chaves, bolas, canetas, porta-chaves canetas e tapetes de rato).Segundo informações avançadas pelo gabinete de comunicação do Aves, "a grande novidade" desta primeira ação são os artigos produzidos a pensar nos mais novos, o que constitui uma novidade, numa lista que inclui "'bodys', babetes e camisolas" para os adeptos mais pequenos.O Clube Desportivo das Aves, atualmente no 18.º e último lugar da I Liga portuguesa, celebra 88 anos no dia 12 de novembro, e o extenso programa de comemorações, a realizar ao longo desse mês, inclui, entre outras iniciativas, um 'open day' de visita ao estádio e à Taça de Portugal, conquistada na época passada, em datas ainda a divulgar.