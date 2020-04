Competição é o maior receio

Os problemas financeiros da SAD avense são públicos e, desde que foi decretada a suspensão das competições, já se registaram cinco rescisões de contrato, concretamente do guardião Beunardeau, o avançado Welinton, bem como o brasileiro Peu, o croata Simunec e o bósnio Adi Mehremic.





Contudo, os três meses de salários em atraso, entretanto diluídos com o pagamento dos ordenados de janeiro e fevereiro, revestiram o relacionamento entre a administração e jogadores com muitos problemas de compatibilidade.Ao ponto de alguns jogadores reconhecerem que atingiu-se um ponto de insustentabilidade, pelo que o regresso da competição pode colocar um problema de recursos humanos comprometedor para a gestão do técnico Nuno Manta Santos.