Confirmado: Aves vai descer à 2ª Liga nesta temporada

O Desportivo das Aves vai jogar na 2ª Liga na próxima temporada. Depois da derrota desta segunda-feira com o Moreirense, por 1-0, e da vitória do Marítimo frente ao Benfica, o Aves fica matematicamente sem hipóteses de se manter na principal divisão do futebol português.





A equipa de Nuno Manta soma 14 pontos, menos 15 que o Tondela, a última equipa em zona de manutenção. Os beirões têm vantagem no confronto direto quando sobram apenas 15 pontos em disputa até ao final do campeonato.