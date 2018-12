CRB de olho em Jorge Fellipe

O Clube de Regatas Brasil estará de olho na contratação de Jorge Fellipe, segundo notícias entretanto veiculadas pela imprensa brasileira. O emblema que milita na Série B do Brasileirão segue de perto a situação do defesa de 30 anos, que chegou ao Aves no mercado de inverno da época 2017/18 e que termina contrato no verão.Jorge Fellipe tem tardado em impor-se e é atualmente a 4ª escolha na hierarquia de centrais.Derley e Hamdou serão hoje reavaliados a mazelas sofridas em Alvalade. O avançado sofreu uma ferida cortocontusa no tornozelo e teve de ser suturado, ao passo que o extremo foi substituído com queixas no joelho.