«Criem condições para que mais nenhum profissional tenha de viver isto»

Os jogadores e treinadores do Desportivo das Aves manifestaram este domingo a intenção de disputar os últimos encontros da Liga NOS, apesar de a SAD ter informado que não iriam comparecer ao desafio frente ao Benfica.

Num comunicado conjunto, Sindicato do Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) evidenciaram que "a vontade de todos os profissionais [do Desportivo das Aves] é competir até ao último minuto da última jornada", com estes a apelarem às autoridades para que intervenham "de forma determinada e célere".

"Treinadores e jogadores apelam às autoridades para que intervenham de forma determinada e célere - apurando todas as responsabilidades e retirando daí as necessárias consequências - e criem condições para que no futuro mais nenhum profissional tenha de viver este tipo de situação", lê-se no comunicado.

O plantel do Desportivo das Aves realizou os testes à covid-19, que são obrigatórios 48 horas antes de qualquer desafio da Liga NOS, depois de a direção do clube disponibilizar o pavilhão para o efeito, mas não poderá subir ao relvado para a partida com o Benfica, da 33.ª e penúltima jornada, agendada para as 21:15 de terça-feira, se a administração da SAD, liderada pelo chinês Wei Zhao, não conseguir reunir as verbas necessárias para a reativação da apólice de seguro de acidentes de trabalho.

O treino da equipa orientada por Nuno Manta Santos, que estava agendado para as 17:30 de hoje, foi também cancelado devido à falta de seguro.

Caos no Aves: adeptos à porta do estádio, presidente em lágrimas e jogadores proibidos de entrar



Ainda assim, SJPF e ANTF destacam, no comunicado, que os jogadores e treinadores do lanterna-vermelha do campeonato "tudo fizeram desde o início da temporada para dignificar o clube e honrar a camisola" e que, "apesar da situação de extrema gravidade, têm cumprido as suas obrigações com brio e profissionalismo".

"Treinadores e jogadores estão, como sempre estiveram, disponíveis para treinar e jogar, respeitando assim os compromissos assumidos e a verdade desportiva", acrescenta a nota.

Os avenses ameaçaram há dois dias faltar ao jogo no estádio do Portimonense, da 34.ª e última jornada da I Liga, marcado para 26 de julho, de forma a "salvaguardar a transparência na luta pela permanência", uma vez que receiam "não reunir jogadores suficientes e que garantam uma equipa competitiva" contra os algarvios.