De orgulho ferido e novo sistema: Aves quer reagir às adversidades diante do Moreirense

O dérbi entre vizinhos de concelhos diferentes, mas separados por apenas 9 quilómetros, está a ser encarado pelo Aves como uma forma de demonstrar que a equipa continua viva, apesar de a descida ser o destino há muito anunciado.

Nuno Manta fez referência a este facto na antevisão do jogo com o Moreirense, prometendo uma equipa de orgulho ferido e a reagir às adversidades dos últimos tempos, mas sempre em busca dos três pontos em cada jogo. O treinador, de resto, também deixou a entender uma alteração tática num jogo em que é absolutamente imperioso vencer, levando a equipa a um sistema mais ofensivo, em princípio em 4x3x3, e semelhante ao que usou na segunda parte da partida em Barcelos. A diferença estará no jovem Pedro Soares, que, se continuar no onze, leva a a equipa para um 4x4x2.