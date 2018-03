De primeira opção a última alternativa. Defendi arrancou a temporada no eixo da defesa do Aves, mas, depois da chegada de José Mota, o defesa caiu para o 4º lugar da hierarquia dos centrais. No sábado foi confirmada a ideia de que o brasileiro tinha perdido espaço, ao ficar alheado do onze para dar lugar a Jorge Fellipe.O também brasileiro é agora a primeira alternativa para o eixo da defesa, logo depois da dupla composta por Diego Galo e Ponck. Jorge Fellipe, de 29 anos, ganhou a confiança de José Mota, que o colocou de início no Estádio da Luz e deixou assim Defendi no banco de suplentes. Apesar do jogo ser de grande responsabilidade, o técnico avense não hesitou em lançar o reforço de inverno na equipa titular, tendo mesmo sido a primeira vez que o ex-jogador do CS Alagoano entrou de início na Liga NOS.

Autor: Bruno Freitas