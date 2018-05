Continuar a ler

Em Guimarães, o central esteve primeiramente durante uma época e meia. Em 2012/13, não acabou a época no Berço, mas jogou para a Taça de Portugal que os companheiros de equipa acabaram por conquistar no Jamor. E ficou com mais um troféu no currículo.



A Taça da Eslovénia foi garantida na época passada, ao serviço do Maribor. Aí Defendi já viu a sua influência aumentar, tendo terminado a temporada com um total de 34 jogos realizados.



Agora, na Vila das Aves, o central não tem feito parte das primeiras escolhas de José Mota, mas a sua presença pode ser suficiente para servir de amuleto. Em Guimarães, o central esteve primeiramente durante uma época e meia. Em 2012/13, não acabou a época no Berço, mas jogou para a Taça de Portugal que os companheiros de equipa acabaram por conquistar no Jamor. E ficou com mais um troféu no currículo.A Taça da Eslovénia foi garantida na época passada, ao serviço do Maribor. Aí Defendi já viu a sua influência aumentar, tendo terminado a temporada com um total de 34 jogos realizados.Agora, na Vila das Aves, o central não tem feito parte das primeiras escolhas de José Mota, mas a sua presença pode ser suficiente para servir de amuleto.

Rodrigo Defendi é um verdadeiro especialista no que a Taças diz respeito e pode, no domingo, somar a 4ª da sua já longa carreira. O central venceu a prova em Portugal, Itália e Eslovénia, por V. Guimarães, Roma e Maribor, respetivamente.Apesar de ter nascido no Brasil, Defendi rumou cedo à Europa, onde começou por atuar nos sub-19 do Tottenham. Seguiu depois para Itália por cedência dos ingleses, primeiro para jogar na Udinese e depois na Roma. No emblema da capital realizou apenas dois jogos, mas um deles foi a contar para a Taça italiana, numa época (2005/06) em que os romanos conquistaram a prova.