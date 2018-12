Defendi: «Equipa baixou depois daquele penálti duvidoso»

Rodrigo Defendi, jogador que marcou o golo do Aves em Alvalade , analisou a derrota da equipa diante dos leões sublinhando que a equipa quebrou após sofrer o tento do empate."Sabíamos que vínhamos aqui para um jogo muito difícil. Saímos na frente, segurámos enquanto pudemos mas depois de um penálti daqueles - para mim é duvidoso - a nossa equipa baixou", referiu à Sport TV.Em todo o caso, o jogador do Aves viu qualidade na equipa: "Não esperávamos sofrer um golo no início do segundo tempo, o que nos deu uma 'baixada' na equipa. Mas estamos de parabéns pelo que treinámos durante a semana e conseguimos no primeiro tempo. Agora há mais campeonato e bola para a frente".