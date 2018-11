Derley falha convocatória por lesão

O futebolista brasileiro Derley é a principal ausência nos convocados do Desportivo das Aves, este domingo divulgados, para o jogo em Chaves, da nona jornada da Liga NOS, numa lista que volta a contar com Vítor Costa e Hamdou.O avançado, com dois golos no campeonato, está lesionado e vai falhar a deslocação a Trás-os-Montes, na segunda-feira, juntando-se aos indisponíveis Rúben Oliveira e Jorge Fellipe.Em sentido contrário, o técnico José Mota volta a contar com o defesa Vítor Costa e o extremo Hamdou, recuperados de lesão.Além de Derley, também Pedrinho, mas por opção, sai das escolhas do técnico do Aves, que convocou, de novo, 20 elementos.O Aves, no 18.º e último lugar, com quatro pontos, vai defrontar o Desportivo de Chaves, 16.º classificado, também em zona de descida, com sete, no Estádio Municipal de Chaves, na segunda-feira, a partir das 21:15 horas.Lista de 20 convocados:- Guarda-redes: Beunardeau e André Ferreira.- Defesas: Nélson Lenho, Defendi, Ponck, Diego Galo, Mato Milos, Vítor Costa e Rodrigo.- Médios: El Adoua, Braga, Fariña, Façcão e Vítor Gomes.- Avançados: Mama Baldé, Hamdou, Amilton, Nildo, Rodrigues e Bruno Gomes.