Derley oficializado no Muangthong United

Derley foi oficializado como reforço do Muangthong United, esta segunda-feira, confirmando a mudança para a Tailândia adianta por Record em tempo oportuno.





O avançado, de 31 anos, rescindiu recentemente com o Aves com vista a uma mudança para o continente asiático e confirmou esse passo com a chegada ao emblema tailandês, que milita na principal liga daquele país.