Conhecedor do futebol português depois de passagens por Olhanense e Estoril, clubes onde no total fez mais de 100 jogos, Diakhité foi rápido a assumir-se no eixo da defesa. Reforço oficial a 11 de janeiro, o senegalês só não alinhou na receção ao Portimonense, tendo sido titular em todos os sete desafios seguintes.





O '15' do conjunto de Santo Tirso também já passou por países como os EUA (Orlando City), Kuwait (Kazma) e Roménia (Sepsi OSK).