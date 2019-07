Diego Galo despede-se do Aves: «Os momentos que vivi jamais serão esquecidos»

Eis que, ao fim de algumas semanas de impasse, o futuro de Diego Galo parece estar finalmente definido, confirmando-se que o mesmo não passará pelo Aves. O defesa-central chegou a negociar um acordo para permanecer no emblema avense, mas as conversações não chegaram a bom porto e o jogador irá agora sair rumo a outro desafio.Este desfecho foi confirmado pelo próprio, nas redes sociais, através de uma longa mensagem de despedida na qual agradeceu ao clube pelos "momentos inesquecíveis", entre os quais a conquista da Taça de Portugal, e pelos dois anos de ligação."Quem lembra daquele 20 de Maio de 2018? Inesquecível, né?! Para mim também! São tantos momentos inesquecíveis neste clube que fica difícil listá-los aqui. Não foram 2 dias e nem 2 meses, foram 2 anos de muito trabalho, dedicação, profissionalismo, hombridade e caráter, de minha parte. Hoje, deixo o CD Aves com a inteira sensação de dever cumprido, mas também com o sentimento de tristeza, de não estar mais no dia a dia com meus companheiros, de dar risada e brincar com os funcionários, etc", começou por dizer o experiente central, em jeito emocionado, antes de deixar alguns recados pelo caminho."Dizem que no futebol a história permanece, que o legado fica, bom ou ruim , mas fica. No fundo parece que não respeitaram, ou até mesmo esqueceram a minha história, sem problemas, mas no meu coração, os momentos que vivi no Clube Desportivo das Aves jamais serão esquecidos e sei que para muita gente também e é isso o que importa. Agradeço imensamente a todos aos misters que me fizeram sempre buscar a evolução, aos meus companheiros pelo trabalho árduo, vitórias, derrotas, risadas e pela amizade que permanece, a todo staff , realmente sem vocês nada é possível, à alguns funcionários e principalmente aos adeptos que nunca nos desampararam, pelo carinho e apoio incondicional e por fazerem Vila das Aves transbordar amor ao futebol. CD Aves, obrigado por tudo e por QUASE todos!", concluiu.