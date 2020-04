Direção do Aves revela “grande preocupação” com a situação da SAD

Num comunicado emitido ao final da tarde, os órgãos sociais do clube manifestam "novamente a sua grande preocupação relativamente à situação que a Aves SAD atravessa", concretamente "no que concerne à evolução do dossier relativo à certificação salarial perante a Liga de Portugal."





A Direção do clube, liderada por Armando Silva, ressalva que "tem vindo a acompanhar, a apurar e a analisar os diversos problemas existentes, numa postura cooperante e disponível (como aliás sempre teve)", e assegura que "não coloca de parte uma intervenção direta na SAD, fazendo uso das prerrogativas contratuais existentes, caso o acionista maioritário e os administradores executivos não adotem medidas urgentes, concretas e eficazes para a resolução desses problemas.""Reitera-se ainda que o Clube Desportivo das Aves (cumprindo a sua tradição histórica de que muito se orgulha) tem nas suas mais variadas vertentes (Futebol Formação, Futsal e Voleibol) todas as suas obrigações em dia, não se revendo minimamente nesta situação em que a Aves SAD se encontra", pode ler-se ainda no comunicado.