Dossiê treinador para decidir em breve

A SAD do Aves reservou para os próximos dias a decisão sobre o dossiê da equipa técnica, que continua pendente após a saída de Augusto Inácio. A equipa tem sido liderada por Leandro Pires nesta fase transitória e a continuidade do técnico até então dos sub-23 é uma das possibilidades na mesa, mas não a única, o que tem motivado esta ponderação. Entretanto, o Aves celebra hoje o 89º aniversário e, para festejar, vai realizar um dia aberto ao público com várias atividades.