Duas novidades no regresso aos trabalhos

Vítor Gomes e Carlos Ponck foram as grandes novidades no regresso do Aves aos trabalhos, esta segunda-feira, ainda que por razões distintas.O experiente médio deixou o boletim clínico e foi reintegrado sem limitações, depois de ter falhado o encontro frente ao Rio Ave devido a uma milagia de esforço.Já o defesa-central, que foi titular na derrota de Cabo Verde no Uganda, no passado sábado, apresentou-se na Vila das Aves a tempo de fazer parte da primeira sessão de trabalho desta semana.Hamdou, por sua vez, também esteve ao serviço da seleção da Líbia, tendo, inclusive, marcado um golo, mas apenas se juntará ao grupo esta terça-feira.Com o jogo frente ao Cova da Piedade no horizonte, referente à 4ª eliminatória da Taça de Portugal, José Mota tem praticamente todo o plantel à disposição, exceção feita a Bura e Tong Le, que se encontram em processo de gestão de esforço.