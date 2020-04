Eleições para Órgãos Sociais do Aves suspensas

As eleições do Desportivo das Aves, agendadas para 9 de maio, foram suspensas. A decisão foi oficializada, esta sexta-feira, pelo presidente da assembleia geral, Nuno Cardoso. Desta forma, os Órgãos Sociais, eleitos a 28 de abril de 2018, mantêm-se em funções até à data do processo eleitoral.





"O estado de emergência que se vive face ao surto pandémico do coronavírus foi prolongado até 2 de maio, de 2020, o que afeta o normal desenrolar do processo eleitoral, noemadamente a preparação de candidaturas", assumiu o presidente da assembleia geral, em comunicado.De acordo com Nuno Cardoso, "é inevitável a suspensão do processo eleitoral, que será retomado assim que estejam unidos as condições de saúde pública que permitam a sua realização." O prazo para a entrega de candidaturas, que terminava a 29 de abril, foi igualmente suspenso.