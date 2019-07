Enzo Zidane oficializado como reforço do Aves

Enzo Zidane é oficialmente reforço do Aves, segundo anunciou, esta segunda-feira, o emblema avense. O médio-ofensivo, filho de Zinedine Zidane, chegou a Portugal para ser integrado nos trabalhos às ordens de Augusto Inácio e assinou um contrato válido para as próximas duas épocas.





Formado no Real Madrid, Enzo esteve ao serviço do Real Majadahonda, de Espanha, na última temporada, por empréstimo do Lausanne, tendo realizado 34 partidas.