O treinador José Mota nunca escondeu o jogo para a histórica final da Taça de Portugal, pelo que a equipa que o Aves vai apresentar hoje, frente ao Sporting, será distinta daquela que fechou o campeonato, com o Chaves.

Revolução anunciada pelo modo como o responsável técnico optou por gerir o plantel no derradeiro jogo da Liga e que reforça a possibilidade de José Mota depositar a sua confiança nas unidades que consumaram a permanência do Aves.

Continuar a ler

Contas feitas, tudo leva a crer que Nélson Lenho será o único resistente no onze inicial, na certeza que o lateral-esquerdo terá a seu cargo a missão de vigiar as iniciativas do internacional português Gelson Martins.

Ponto de partida para um esquema que deverá contemplar espaço para o veterano Quim, uma vez que o guardião assumiu a titularidade em todo o percurso da Taça de Portugal.

Aposta para ser reforçada com as soluções que mais garantias ofereceram desde que José Mota assumiu funções. Assim, tudo indica que Rodrigo, Diego Galo e Ponck vão juntar-se a Nélson Lenho no quarteto defensivo, ao passo que o miolo ficará a cargo de Tissone, Vítor Gomes e Braga, enquanto o ataque será estruturado com Nildo, Guedes e Amilton.