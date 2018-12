Erik Roberto Silva do Nascimento, dianteiro brasileiro de 23 anos, é o mais recente reforço do Aves para a temporada 2018/19.O jogador canarinho chega ao emblema avense proveniente do Guarani, do Brasil, a custo zero, assinando um contrato válido para as próximas três temporadas e meia.Formado no Grémio, o avançado terá em Portugal a sua primeira aventura fora do Brasil e já treinou às ordens de José Mota, na manhã desta quarta-feira.