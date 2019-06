Esboço ainda longe do produto final

O Aves deu ontem o pontapé de saída oficial na nova temporada, com a organização do primeiro de dois dias destinados aos habituais exames médicos. Realizados numa clínica de imagem e diagnóstico, no Porto, os testes avenses contaram apenas com um total de 12 jogadores, sete dos quais de manhã e os restantes cinco da parte da tarde.

Bruno Lourenço, Ricardo Rodrigues, Miguel Tavares e Abdoulaye Dialló, da equipa de sub-23, integraram o primeiro grupo a apresentar-se para os exames, da parte da manhã, juntamente com Fariña, Mato Milos e Falcão, que transitam do plantel da última temporada.

No período da tarde, juntaram-se a estes sete nomes os dos reforços Afonso Figueiredo e Leandrinho, os de Szymonek e Erik Nascimento e, ainda, o de Raphael Aflalo, guardião que na última temporada representou a equipa que venceu a Liga Revelação.

Os testes médicos irão prosseguir hoje, altura para a qual está prevista a apresentação de Beunardeau, Carlos Ponck, Luquinhas e José Varela, também ele dos sub-23, assim como dos reforços Mehrdad Mohammadi (ex-Sepahan) e Mohamed Touré (ex-AD Oliveirense).

Ao todo, estão garantidos, para já, 18 nomes no plantel que irá iniciar a pré-temporada, sete dos quais oriundos dos sub-23. Um esboço que está ainda consideravelmente longe do pretendido como produto final e que obriga a SAD avense a atacar o mercado ainda nas próximas semanas.