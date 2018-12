Esperança por Derley no regresso de Rúben

Na sequência do empate contra o V. Guimarães, não são expectáveis muitas mexidas no onze apresentado amanhã por José Mota, diante do Chaves. Entre as novidades poderá estar o regresso de Derley, pelo menos ao lote de convocados, ele que falhou o duelo com os minhotos devido a lesão.

As expectativas, contudo, são boas, até porque a lesão, contraída na véspera do jogo com o Vitória, não é grave e o dianteiro brasileiro tem vindo a evoluir de forma bastante favorável. Assim sendo, o regresso aos eleitos é bastante provável, a entrada direta no onze dependerá sempre da estratégia de José Mota para o jogo.

Certo será o regresso de Rúben Oliveira. O médio não foi opção no último jogo, por impedimento regulamentar (está cedido pelos vimaranenses), ficando agora às ordens do técnico para o jogo em que o Aves pretende vencer para continuar nos trilhos do Jamor, um objetivo assumido pela estrutura do clube.

Depois de ter deixado pelo caminho o Sacavenense e o Cova da Piedade, o detentor do troféu tem agora pela frente um rival mais exigente. Aves e Chaves só se encontraram uma vez na Taça de Portugal, em 1996/97, e aí a sorte sorriu ao emblema agora orientado por José Mota.