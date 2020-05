Estádio do Aves também já está aprovado para receber jogos da Liga

O Estádio do Clube Desportivo das Aves também já está aprovado pelas autoridades sanitárias para receber jogos da Liga NOS.





Sobe para 13 o número de estádios aprovados para o regresso da Liga NOS: consulte a lista



Sobe para 13 o número de estádios aprovados para o regresso da Liga NOS: consulte a lista

Segundo informa o clube, a "Autoridade Regional de Saúde do Norte (ARS) emitiu um parecer favorável" à utilização do estádio, após "a inspeção realizada na manhã desta sexta-feira".Deste modo, o Estádio do Clube Desportivo das Aves passa a integrar o lote dos estádios autorizados a receber jogos no regresso do campeonato, marcado para o próximo dia 3.