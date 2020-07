Estrela garante que não foi aliciado por outro clube antes de avançar para a rescisão do contrato com o Aves. Num comunicado a que Record teve acesso, o médio refere que se desvinculou da formaçao avense apenas "tendo como fundamento a falta de pagamento de retribuição superior a 60 dias".





"Tratou-se de uma decisão estritamente pessoal e ponderada depois de esgotadas todas as alternativas e de se revelarem frustradas todas as promessas de regularização dos valores em atraso" , continuou o jogador, esclarecendo, de seguida, que "esta decisão não está, de modo algum, relacionada com qualquer outro clube e/ou sociedade desportiva, mas apenas e só com a insustentabilidade de manutenção do vinculo laboral face ao incumprimento da obrigação de pagamento da retribuição pelo Clube Desportivo das Aves Futebol SAD".