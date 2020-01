Estrela: «Merecíamos outro resultado»

O Aves sofreu esta sexta-feira a terceira derrota consecutiva no campeonato ao perder por 2-1 na visita ao Benfica, em duelo da 16.ª jornada da Liga NOS.

No final do encontro, o médio Estrela destacou a boa exibição da equipa avense no Estádio da Luz e defendeu que o desfecho poderia ter sido diferente, garantindo ainda que o plantel liderado por Nuno Manta Santos vai dar tudo para deixar os últimos lugares da tabela.





"Fizemos um grande jogo, toda a gente viu que pelo jogo que fizemos merecemos outro tipo de resultado que não a derrota, que nos custa muito depois de todo o trabalho que realizámos durante 90 minutos. A forma como fomos solidários, como a equipa teve um espírito enorme de sacrifício, merecíamos sem dúvida um outro resultado. Não conseguimos, mas saímos de cabeça erguida e tudo iremos fazer para tirar o Aves desta situação porque temos qualidade para isso", disse o jogador de 24 anos na super flash, em declarações à BTV.Formado no Benfica, Estrela está agradecido ao clube da Luz por "tudo o que fez" para se tornar jogador de futebol mas garante estar focado em ajudar o Aves."Agradeço ao Benfica tudo o que fez por mim, foi aqui que fiz toda a minha formação até chegar a profissional mas neste momento devo todo o respeito ao Aves, que é o clube que represento, é o meu clube. Estou agradecido ao Benfica e é só", explicou Estrela.