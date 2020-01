Estrela precisa de mais exames

Estrela continua a inspirar cuidados e o dia de ontem não serviu para esclarecer a real gravidade da lesão sofrida no jogo com o Boavista. Por enquanto, o que se sabe é que o médio do Aves tem uma contusão óssea grave na perna direita, sendo que o tempo de paragem ainda não é possível de calcular. Após o jogo, Estrela fez um raio-X, mas precisa ainda de realizar exames complementares para se perceber ao certo por quanto tempo estará ausente.