Estrela reforça meio-campo do Aves

Estrela é o mais recente reforço do Aves para a próxima temporada, juntando-se à equipa comandada por Inácio a custo zero, depois de terminar contrato com o Varzim.





O médio-defensivo rubricou um acordo válido para as próximas três temporadas e já se treina às ordens do técnico avense.À chegada às Aves, Estrela assumiu-se satisfeito com a mudança. "Quando soube do interesse do CD Aves a minha reação foi ‘Uau! A janela abriu-se!’. Chegar à Primeira Liga é um objetivo meu de há muito tempo. Quando surgiu a oportunidade não pensei duas vezes. Estou muito feliz. Toda a gente me recebeu muito bem – desde jogadores, equipa técnica e staff. No Varzim pude crescer muito enquanto jogador; foi uma grande experiência para mim. Foi uma etapa que me permitiu ter esta oportunidade única e para a qual estou preparado", referiu.