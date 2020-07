Estrela também rescindiu contrato com o Aves

Estrela já não é jogador do Aves! O capitão da equipa apresentou hoje o pedido de rescisão unilateral do contrato que o ligava à SAD até junho de 2022, alegando salários em atraso, algo que Estrela Costa, a assessora da própria sociedade anónima, confirmou ontem, registando que tudo está a ser feito para os ordenados de abril e maio serem pagos até à próxima 2ª feira.





Certo é que o médio tornou-se o no sexto jogador do plantel a rescindir contrato, todos alegando salários em atraso, num processo que começou com Beunardeau e Wellinton e que teve esta semana mais três protagonistas: Pedro Delgado, Tshibola e Yamga.Estrela, médio defensivo de 24 anos, será, ao que tudo indica, um dos três jogadores que terão sido "assediados" por elementos ligados ao V. Setúbal na véspera do jogo entre avenses e sadinos, que os nortenhos venceram por 1-0 na última 4ª feira, jogo em que Estrela alinhou nos últimos seis minutos.Refira-se que a asssessora da SAD do Aves, Estrela Costa, em declarações exclusivas a, já confirmou esses "contactos" e terá mesmo provas, através de mensagens escritas, disso mesmo.