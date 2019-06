Exames médicos no arranque dos trabalhos do Aves

O Desportivo das Aves iniciou esta segunda-feira o primeiro de dois dias de exames médicos, ainda sem grandes novidades no plantel, no regresso ao trabalho para a temporada 2019/20 da Liga NOS.Bruno Lourenço, Rodrigues, Miguel Tavares e Abdoulaye Diallo, da equipa de sub-23, integraram o primeiro grupo que realizou os exames, no Porto, juntamente com Fariña, Mato Milos e Falcão, seguindo-se, de tarde, o reforço Afonso Figueiredo (ex-Rio Ave), e os sub-23 Fábio Szymonek, Raphael Aflalo, Erik e Leandrinho.Na terça-feira será a vez de Beunardeau, Ponck, Luquinhas, Varela e os reforços Mohamed Touré, extremo da Costa do Marfim que alinhava na AD Oliveirense, do Campeonato de Portugal, e Mehrdad Mohammadi, extremo iraniano contratado ao Sepahan Isfahan FC, realizarem os exames.Todos os jogadores da formação sub-23, campeã nacional da categoria, vão realizar, pelo menos, a pré-temporada com a equipa principal, que deverá receber mais reforços, alguns deles entretanto já negociados e outros em fase de definição.Diego Galo, Vítor Gomes, Vítor Costa e Abdoulaye Faye ainda não têm acertada a continuidade num grupo que perdeu jogadores importantes como Rodrigo (PAOK, da Grécia), Jorge Fellipe (Arábia Saudita), Derley (Tailândia) ou Mama Baldé (Sporting, após empréstimo).A apresentação oficial do Desportivo das Aves, 14.º classificado em 2018/19, realiza-se na quarta-feira de manhã, em horário ainda a definir. O Luso foi o local escolhido para a realização do estágio, que vai acontecer entre os dias 10 e 20 de julho, e o primeiro jogo de pré-temporada realiza-se em Chaves, frente ao Desportivo local, agora na II Liga, a 06 de julho.O início precoce dos trabalhos surge por vontade do treinador Augusto Inácio, para melhor assimilação das suas ideias por parte do novo plantel avense antes do arranque da nova temporada.