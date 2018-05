Despertar agridoce na Vila das Aves após a ressaca da euforia da conquista da Taça de Portugal por força da decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em chumbar o licenciamento de acesso à Liga Europa e que muita agitação proporcionou na estrutura da administração avense.

Nesse sentido, Luiz Andrade, presidente da SAD, entende que o Aves conquistou o acesso às competições da UEFA por mérito próprio pela via desportiva e deu instruções ao departamento jurídico do clube para enviar uma exposição ao organismo que tutela o futebol europeu no sentido de contestar o afastamento da Liga Europa na próxima temporada.

Tomada de posição em conjunto com Armando Silva, responsável máximo do clube, uma vez que a cúpula diretiva avense alimenta a esperança de reverter a decisão burocrática adotada pela FPF.

Azáfama em sentido contrário ao esperado final de festa e que deu lugar a sucessivas reuniões com especialistas de modo a recolher a máxima informação relativa a todo o processo de candidatura, bem como às condições obrigatórias de acesso à Liga Europa.

Determinação para prosseguir com a indignação a toda a amplitude, uma vez que o Aves não está na disposição de abdicar da prova, nem dos quase cinco milhões de euros garantidos com a presença na fase de grupos. Argumento também, de acordo com o que Record apurou, que levou a SAD a recorrer a um gabinete de advogados estrangeiro, cuja especialidade é precisamente casos que envolvam a legislação em torno das competições da UEFA.



Guardião Quim pode integrar estrutura





O guarda-redes Quim usufrui de um estatuto distinto do caso de todos os outros jogadores avenses que estão em final de contrato, dado que o clube da Vila das Aves a contempla espaço para o veterano guardião independentemente de qual for a sua decisão para a próxima época.Isto porque Quim, de 42 anos, ainda não comunicou se pretende continuar a carreira como jogador de futebol depois de ter conquistado a sua primeira Taça de Portugal. No caso de pretender colocar um ponto final na carreira, Quim será convidado a integrar a estrutura do Aves.