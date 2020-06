Fábio Szymonek foi a figura do Aves: «Esperança é a última a morrer»

Fábio Szymonek foi a figura do empate do Desp. Aves frente ao FC Porto. O guarda-redes estava naturalmente feliz, no final do encontro.





"Agradeço a Deus, à minha família e a todos os meus companheiros de equipa por este jogo. Não foi uma vitória, mas valeu e temos de saber de valorizar o incentivo de todos, o que foi fundamental dentro do campo", disse, à Sport TV.Fábio Szymonek reconhece que o Aves está numa situação muito complicada na tabela, mas garante que a esperança é a última a morrer."Estamos numa situação muito difícil, todos sabemos disso, mas a esperança, como se costuma dizer, é a última a morrer. É isso que temos a dizer aos nossos adeptos, para ainda acreditarem com a certeza de que vamos lutar até ao fim", concluiu.