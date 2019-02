Falcão passa a treino condicionado

Falcão deu um passo em frente na recuperação à rotura muscular que o tem privado de competir, passando para treino condicionado. O médio realizou exercícios com bola no relvado, ainda que com bastantes limitações e à parte do grupo.O tempo de recuperação mantém-se dentro do previsto, sendo que o trinco apenas deverá estar totalmente recuperado na semana da visita ao Santa Clara.O plantel avense regressou aos trabalhos esta segunda-feira e os jogadores utilizados diante do Portimonense cumpriram um plano de treinos mais ligeiros, sendo que apenas os que não participaram nesse encontro trabalharam de forma normal.Destaque para Miguel Tavares, que continua a treinar-se com a equipa principal e por lá deverá manter-se doravante.