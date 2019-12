Falcão 'reforça' o meio-campo para Setúbal

Se Nuno Manta vai perder Rúben Oliveira para a viagem a casa do V. Setúbal como opção para o meio-campo, por outro lado ganha Cláudio Falcão para o mesmo setor.





O brasileiro foi expulso frente ao Moreirense e falhou o desafio perante o Sp. Braga, mas agora está disponível para ser um dos eleitos do técnico no Estádio do Bonfim, uma partida que tem sempre uma importância acrescida por ser contra um adversário direto.