Falcão segura lugar no onze

O médio Falcão tem via aberta para manter-se na equipa titular do Aves na partida com o Cova da Piedade, para a Taça de Portugal, depois de ter subido ao onze na última partida.E a explicação prende-se com Vítor Gomes. O experiente médio até já está recuperado da lesão que o afastou do encontro com o Rio Ave (foi rendido por Falcão, precisamente), mas o técnico José Mota não deverá utilizar o jogador, poupando-o para o próximo desafio do campeonato.Não é expectável que estejam muitos adeptos no encontro com o Cova da Piedade, no concelho de Almada, até porque em dezembro o Aves terá outras duas deslocações à região de Lisboa, para enfrentar Belenenses e Sporting, em partidas referentes ao campeonato.