Fariña a caminho do Cerro Porteño

Depois de rescindir contrato com o Aves, confirmando uma notícia adiantada por Record, Fariña poderá estar a caminho de uma nova experiência na América do Sul, desta feita no Cerro Porteño, do Paraguai.





A notícia foi avançada pela imprensa local, que dá conta da iminente chegada do médio ao país, algo que deverá acontecer já esta sexta-feira. O jogador irá encontrar-se com os responsáveis do emblema paraguaio e, ao que tudo indica, assinar contrato.