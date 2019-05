Fariña: «Resultado não é justo e no próximo jogo vamos vingar-nos»

Elemento em destaque no Aves, pese embora a goleada sofrida no Estádio do Dragão , o argentino Fariña considerou que a formação avense fez um bom jogo e que o resultaao acaba por não ser justo perante aquilo que a sua equipa produziu em campo."Sabíamos que o FC Porto é uma equipa muito forte, mais ainda em sua casa. Em termos gerais, fizemos um bom jogo. O resultado não é justo pelo que fizemos, agora temos que nos vingar no próximo jogo com o Moreirense.Talvez jogando ali mais atrás possa ter mais bola, eu adapto-me ao que pede o treinador.""Não, ainda não cumprimos o objetivo. Na próxima sexta-feira vamos em busca do objetivo real e matemático. Estamos com força para isso.Quero aproveitar para mandar força ao Casillas, toda a equipa quer dar-lhe força."