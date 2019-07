Filho de Zidane já marca pelo Aves

O médio ofensivo/extremo Enzo Zidane, ex-Rayo Majadahonda (Espanha), estreou-se esta quinta-feira ao serviço do Aves, no particular frente ao Anadia, no estágio que decorre no Centro de Estágios do Luso. Mais: o filho do treinador do Real Madrid marcou, aos 61', na goleada por 5-0.Varela abriu o marcador aos 30' e fez o resultado com que se chegou ao intervalo. Na 2.ª parte, o Aves esteve muito melhor e chegou ao segundo por Enzo Zidane - que jogou a '10', nas costas do ponta-de-lança Rodrigues.Rodrigues marcou aos 68' e bisou aos 71' e ainda assinou mais uma assistência, aos 90+1', para Miguel Tavares fechar as contas.