Filho de Zidane perto reforçar o Aves

Enzo Zidane, filho de Zinedine Zidane, está a ser negociado pelo Aves.





O médio francês, de 24 anos, atuou na temporada transata ao serviço do Rayo Majadahonda por empréstimo do Lausanne-Sport.O jogador fez toda a sua formação no Real Madrid e passou ainda pelo Alavés. Agora está perto de reforçar os avenses.