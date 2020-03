Filipe Puga: «É imperativo reduzir o contacto social»

O médico Filipe Puga, responsável pelo departamento médico do Aves, foi convidado pela Liga Portugal a pronunciar-se sobre as medidas que estão a ser adotadas na luta conta a pandemia de Covid-19.





Testemunho na primeira pessoa que levou o responsável avense a defender o reforço de todas as limitações decretadas com o estado de emergência, bem como a sublinhar o isolamento como a chave para erradicar o problema.De que forma estão a reagir os jogadores do CD Aves a esta paragem da competição?Estão a reagir serenamente a esta questão, permanecendo em casa, sem contactos físicos, e com os devidos cuidados de higiene. Todos estão a cumprir as nossas recomendações, evitando ao máximo as saídas de casa, algo que desejamos que seja transversal a toda a população.Como estão a monitorizar tudo?A equipa técnica distribuiu planos de treino individuais para os jogadores trabalharem a vertente física. A recuperação dos lesionados também não parou, pelo que todos estão confiantes na retoma do campeonato e dos bons resultados.Que indicações foram dadas no caso de algum atleta manifestar sintomas?Sabem que é fundamental contactar os serviços de saúde através do número de telefone (808 24 24 24), ou do email (atendimentos@sns24.gov.pt). Estão informados que devem automedicar-se com paracetamol e não saírem de casa desprotegidos, estando plenamente conscientes da forma de atuar nessas circunstâncias. Aproveito para recomendar a toda a população que siga, também, estas recomendações.Que outras precauções devem ser adotadas nesta fase?É imperativo reduzir o contacto social ao essencial. Por exemplo, evitar idas ao cinema, optando por ver filmes em casa, ligar aos amigos, em vez de os contactar diretamente, e, sobretudo, ter o máximo de cuidado com os idosos, que são mais vulneráveis e estão numa situação de risco acrescido.De resto, é importante privilegiar uma desinfeção constante das mãos e procurar viver num ambiente de higiene e limpeza, de forma a evitar que o vírus possa instalar-se. Mas, acima de tudo, as pessoas devem estar serenas e confiantes em como a situação será ultrapassada.Que mensagem final para os portugueses?Estamos perante uma doença nova, que é agressiva, em alguns casos, mas que irá ser vencida com o esforço de todos, que é essencial. Como clínicos, ouvimos muitas vezes que a esperança da população está nos médicos, mas a esperança dos médicos também está na população.