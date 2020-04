'Força Avense' ajuda na criação de um hospital de campanha

A 'Força Avense', em conjunto com a Junta de Freguesia de Vila das Aves e com uma série de outros voluntários, esteve, esta quinta-feira, na Escola Secundária de Vila das Aves a preparar um hospital de campanha. O espaço, cuja criação é vista numa primeira fase como uma medida de prevenção, terá capacidade para 75 camas.





Em declarações a, fonte da claque do Aves explicou como tudo se processou. "Há uma preocupação grande da Junta, da Câmara e da população avense em relação ao facto de haver alguns lares de idosos nas redondezas. Para já ainda não há casos confirmados nesses mesmos lares, mas achou-se melhor tomar medidas preventinas e avançar para a construção deste hospital de campanha. Neste momento, estamos a proceder à limpeza do espaço, à limpeza das camas e à colocação dos colchões que foram cedidos. Quando tudo estiver pronto, estarão disponíveis 75 camas", salientou.A mesma fonte explicou ainda que a ajuda da 'Força Avense' já tem vindo a acontecer nas últimas semanas: "Para além de termos fechado a nossa sede como medida preventiva, temos tentado ajudar no que podemos. Já distribuímos medicamentos e refeições a pessoas mais velhas e já ajudámos na produção de viseiras a unidades hospitalares. Fizemos uma doação de 170€ à 'Associação Avense' que, depois de entrar em contacto com a 'Casa do Reclames' para a produção de viseiras, as distribuiu por várias unidades hospitalares".