"O Clube Desportivo das Aves, vencedor da Taça de Portugal, não reúne condições para ser indicado à UEFA por não ter participado no processo de licenciamento", explicou a FPF.



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou esta terça-feira que o Desportivo das Aves, vencedor da Taça de Portugal, vai falhar a edição 2018/19 da Liga Europa e certificou a entrada do Rio Ave, quinto classificado da I Liga.Numa nota publicada no seu site oficial, o organismo revelou que indicou à UEFA os clubes que vão representar Portugal nas competições europeias da próxima temporada, com FC Porto e Benfica na Liga dos Campeões e Sporting, Sporting de Braga e Rio Ave na Liga Europa.

Autor: Lusa