Gilson Costa é hipótese para o miolo

O Aves está no mercado à procura de alvos para reforçar o plantel, designadamente, a posição de médio-defensivo, a fim de colmatar a saída de El Adoua para o Kuwait.Nesse sentido, e face ao iminente levantamento da proibição de inscrever jogadores, o nome de Gilson Costa foi um dos que ganhou relevo ao longo dos últimos dias, estando em cima da mesa a possibilidade de vir a reforçar o emblema avense.O médio, refira-se, rescindiu com o Boavista no início da época e é, por esta altura, um jogador livre. Formado no Benfica, Gilson tem tardado em afirmar-se no futebol português, pelo que esta, a verificar-se, pode ser a derradeira oportunidade.Noutro âmbito,sabe que Mato Milos pediu para sair, insatisfeito com os poucos minutos de jogo que tem recebido, e esse foi um cenário que chegou a estar muito próximo de realizar-se. No entanto, o processo foi travado por Augusto Inácio, que não está disposto a perder mais elementos do plantel.