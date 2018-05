A histórica conquista da Taça de Portugal traduziu-se numa alucinante festa que abalou as fundações da pacata Vila das Aves. Euforia desmedida por força dos vários momentos frenéticos que as comemorações produziram durante toda a madrugada até ao suspiro de alívio que a homenagem ao final da tarde de ontem trouxe a toda a comitiva avense.

Contas feitas foram mais de 24 horas em estado de encantamento. Primeiro pelo êxtase generalizado que se seguiu ao apito final no Jamor. Depois pelos momentos de ansiedade até à chegada da equipa à Vila das Aves, que só aconteceu por volta das 3 horas. Finalmente pela adrenalina que jogadores e treinadores fizeram questão de partilhar com toda a população que esperou longas horas ao relento para ver a Taça de Portugal a ser erguida nas imediações do estádio.

Momento de comunhão entre adeptos, jogadores e demais membros da estrutura com muitos excessos à mistura e que , em alguns casos, durou até o sol raiar.

Dispêndio de energias pouco ortodoxo até para a excecional preparação física de um jogador profissional, mas um preço que todos fizeram questão de assumir com rasgados sorrisos durante a homenagem individual que a edilidade fez questão de prestar a todos os elementos que fazem parte da estrutura do futebol profissional do Aves ao início da noite de ontem nos Paços do Concelho.

Fim de festa com uma singela receção na Câmara Municipal de Santo Tirso e já com alguns jogadores em jeito de ressaca, mas que não colocou nenhum entrave à organização do último momento de euforia.

Despedida na varanda

Foi na varanda da edilidade tirsense que a festa avense conheceu o ponto final com o desfecho esperado um dia depois do tiro de partida da conquista da Taça de Portugal.

Os jogadores acolheram com agrado o repto do edil Joaquim Couto em subirem as dezenas de degraus do edifício até à tribuna com vistas privilegiadas para a praça do município e partilharem pela última vez o feito inédito com as centenas de pessoas que não tiveram lugar no salão nobre.

Despedida acompanhada de foguetes e com a taça novamente erguida e a vénia de agradecimento de todo o plantel à multidão que fez questão de permanecer no largo para a derradeira consagração dos heróis do Jamor.