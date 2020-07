GNR no Estádio do Aves: autocarro rebocado e vários bens arrestados

Somam-se os episódios infelizes em torno do Aves. Esta quinta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR) marca presença no Estádio dos avenses, tendo em vista a execução de uma penhora de um processo judicial à SAD do clube movido pela Engimov, empresa de construção. Até ao momento, Record sabe que a GNR já apreendeu alguns bens. O autocarro da equipa principal está a ser rebocado e existem ainda outros bens que estão a ser arrestados.





Recorde-se que um dos últimos episódios que tem marcado o conturbado momento do clube foi o desaparecimento das chaves do autocarro antes do jogo com o Benfica, obrigando os jogadores a deslocarem-se para o Estádio por meios próprios e a pé.O agente de execução que está no estádio proibiu qualquer pessoa da SAD de entrar nas instalações mas Estrela Costa, acionista da sociedade, conseguiu entrar no escritório e está a levantar uma série de pastas relativas a contratos de jogadores à revelia das autoridades.Além da Engimov, uma dívida relativa a Artur Moares, ex-guarda-redes do Aves, por falta de pagamento de um acordo entre as partes também estará na origem do arresto.No local já se começaram a juntar alguns adeptos, que estão a mostrar toda a sua indignação, com impropérios à SAD.