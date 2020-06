Hilário Leal abandona Aves

Hilário Leal, diretor desportivo dos sub-23 do Aves, está desagradado com o rumo do clube e vai deixar de exercer funções no emblema da Vila das Aves.





O dirigente, que tinha a função de fazer a ponte entre o conjunto profissional e a formação, foi um dos responsáveis pela construção da equipa que venceu a primeira edição da Liga Revelação, bem como da respetiva Taça Revelação.A dobradinha teve como consequência a promoção de uma dezena de jovens valores à equipa principal.