Inácio: «Acho que nós é que demos a vitória ao Famalicão»

Augusto Inácio lamentou os erros individuais cometidos na derrota caseira do Aves frente ao Famalicão (). O treinador diz que a equipa consegue criar oportunidades, mas os erros defensivos deitam tudo a perder, algo que já tinha acontecido no Bessa."Hoje, o processo defensivo foi marcado por erros individuais. Já tinha sido no Bessa e aconteceu outra vez. Estávamos em superioridade numérica e com um erro individual ficámos a perder. A equipa a nível ofensivo vai criando oportunidades, mas a falta de concentração a nível defensivo faz com que não haja equilíbrio na balança.Equilibrámos o jogo, empatámos a partida e, na segunda parte, quando estávamos a sentir que o golo ia aparecer num contra-ataque, cometemos o tal erro. Criámos oportunidades, podíamos ter feito o 2-2 e depois o Famalicão fez o 1-3. Esta derrota custa a engolir, tivemos o jogo na mão e acho que nós é que demos a vitória ao Famalicão.Independentemente do resultado de hoje a paragem é muito boa para nós, porque há grandes desequilíbrios físicos e estes 15 dias vão ser bons para nós. Isto não é uma desculpa, mas alguns jogadores têm de fazer praticamente uma pré-temporada", disse, na conferência de imprensa de rescaldo ao jogo.