Inácio acredita que Aves pode pontuar na deslocação ao Bessa

O treinador Augusto Inácio disse este sábado esperar que o renovado Aves, ainda sem o plantel fechado, possa pontuar frente ao Boavista, na ronda inaugural da 1.ª Liga, no domingo."Aquela semana [da Taça da Liga] era uma coisa, esta é outra. Agora já temos quatro centrais, o que é muito bom e espero que a equipa seja diferente. Isto compreende processos, requer rotinas, repetições e um nível competitivo e mental mais forte", disse Inácio, na primeira conferência de antevisão ao campeonato 2019/20, num registo meio contido.Nas contas do técnico do Aves entra um grupo novo, de várias nacionalidades, diluídas por 15 contratações, mais algumas por fazer."Esta semana chegaram dois jogadores novos (Simunec e Bruno Jesus), penso que vão chegar mais dois, mas vamos começar o campeonato com o plantel ainda por preencher. Isto tem riscos, pois só com o tempo os jogadores vão ficar todos ao mesmo nível", sublinhou.Inácio admitiu, por isso, que "o Aves vai sofrer no início da temporada", mas isso não o impede de acreditar que "a equipa possa somar pontos nesta fase", tendo em conta a folga que agora existe em matéria de opções, adiantando mesmo que "na frente e atrás não há problemas" e "só no meio falta alguma coisa".Explicou, depois, a ausência de Enzo no Bessa, por não sentir o jogador, filho mais velho do treinador do Real Madrid, nas condições ideais, com o argumento de que "é preferível perder um jogador por um ou dois jogos do que para dois meses"."Não sei como está o adversário, se olharmos para a Taça da Liga, vemos que o Aves perdeu, mas o Boavista, que agora joga em casa, também foi eliminado. Não estamos uma equipa sólida, como acho que quase nenhuma estará, e estamos à procura da nossa afirmação. O que agrada são os três pontos e iremos ao Bessa para tentar ganhar o jogo, mas cada ponto somado fora de casa é sempre bom", afirmou.O Desportivo das Aves e o Boavista vão defrontar-se no Estádio do Bessa, na primeira jornada da I Liga 2019/20, no domingo, a partir das 16:00.