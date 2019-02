Inácio: «Amilton? Não saiu daqui um anjinho, mas sim um jogador com asas de morcego»

A novela em torno da saída de Amilton continua a conhecer novos episódios e Augusto Inácio voltou a apontar o dedo ao extremo, que entretanto rumou ao Antalyaspor, da Turquia, referindo que este "fez chantagem para sair" e que "inventava lesões para não jogar".O técnico não escondeu alguma frustração pelo comunicado emitido pelo Sindicato dos Jogadores a criticar as suas declarações e explicou por que razão apelidou o dianteiro de "maçã podre"."O Sindicato de Jogadores emitiu um comunicado e não me contactou para saber o que se passou aqui. O Amilton fez chantagem para sair. O sindicato defende um jogador que inventa lesões, que está mal disposto e não quer treinar. Um jogador que vai ao balneário e diz aos colegas com altivez: ' até me pedem por favor para eu jogar". Falem com Espinho, União da Madeira e Varzim para saber os comportamentos que ele tinha", começou por dizer Inácio, que garantiu que Amilton não era um "anjinho"."Se eu fosse o manda chuva do Aves nunca o Amilton seria vendido, ficava aqui para depois ele ver quem cedia a chantagens. Por isso o chamei de maça podre. Não sou maluco para dizer uma coisa daquelas. Não saiu daqui um anjinho, mas sim um jogador com asas de morcego. Se o Sindicato souber a verdade, vai ficar envergonhado com o comunicado que fez", concluiu.