Inácio: «Análise do jogo começou ontem com um problema que tivemos na defesa»

Augusto Inácio estava desiludido com a derrota que o Aves sofreu no terreno do P. Ferreira (). O treinador lamenta os sucessivos problemas que tem tido ao longo da época no setor defensivo, dizendo que a falta de consistência no setor recuado custou a derrota no jogo. O treinador disse ainda que faltou discernimento após o segundo golo dos pacenses."A análise do jogo começou ontem (quinta-feira) com um problema que tivemos na defesa. Estamos na sexta jornada e ainda não consegui colocar uma defesa que jogasse junta vários jogos. Ontem foi o [Mato] Milos, hoje foi o [Andrej] Simunec que pediu para sair ao intervalo. Estreámos dois jogadores, o Jaílson e o Bruno Jesus. Se fossemos consistentes defensivamente, provavelmente, não teríamos perdido este jogo.Uma primeira parte taticamente boa, conseguimos marcar um golo. Os jogadores trabalharam muito e tentaram dificultar a ação do Paços. Na segunda parte tive de alterar a defesa outra vez. Perdemos um bocado o rigor e no contragolpe podíamos ter aproveitado melhor a velocidade do Welinton e do [Mehrdad] Mohammadi.Depois do 1-1, temos um lance em que podíamos ter feito o 2-1 pelo Welinton, num lance que foi mais grave do que aquele que deu a expulsão ao [André] Micael. Logo a seguir sofremos o segundo golo.Uma derrota que nos custa muito. A evolução da equipa notou-se, mas defensivamente não conseguimos estabilizar. Talvez o Simunec e o Bruno Jesus possam jogar no próximo jogo, o Adi [Mehremic] está fora. Tenho só um central nesta altura e estamos a passar momentos difíceis.Houve momentos em que, se estivéssemos mais estáveis, podíamos apresentar outro tipo de futebol. Os jogadores sentiram que era importante ganharmos aqui e somarmos pontos, mas o discernimento bloqueou com o segundo golo do Paços. Com bons resultados a confiança é outra e estamos à procura dessa vitória", disse no final do jogo.