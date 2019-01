Inácio confirma saída de Amilton e arrasa o extremo: «Não faz falta nenhuma»

Depois de vários capítulos no dossiê Amilton, o extremo vai mesmo sair do Aves para rumar à Turquia. O dianteiro não foi convocado para o encontro desta segunda-feira, diante do Tondela, e deu força à possibilidade de abandonar o emblema avense, um cenário que foi confirmado por Augusto Inácio na conferência após o jogo.Em declarações na sala de imprensa do Estádio João Cardoso, o técnico abordou o tema e arrasou por completo o jogador, o qual apelidou de "maçã podre"."Saiu e não faz falta nenhuma, porque se está com a cabeça noutro lugar não faz falta. Preciso de gente de sacrifício para ficar na 1.ª Liga. Eu não jogo. É um assunto para a direção resolver. Não preciso dele. Prefiro jogar com juniores. Felizmente, no meio disto tudo, só houve uma maçã podre. Ainda bem que já foi embora", começou por dizer, seguindo com as críticas."Temos um grupo educado e aqueles que não querem ficar... O Amilton saiu e não faz falta nenhuma. Pode ser o melhor jogador do Mundo, mas para mim não serve. Queremos jogadores com alma, com garra e dispostos a ajudar o clube. Vim para o Aves para ficar na 1.ª Liga, não foi para descer, mas não sou eu que jogo, são os meninos... Se não querem, prefiro jogar com os juniores", disparou.Amilton, refira-se, irá rumar ao Antalyaspor e a oficialização do negócio será feita esta terça-feira.